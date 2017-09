50 Jahre Ö1

Am 1. Oktober 2017 feiert Ö1 im ORF RadioKulturhaus und dem Funkhaus Wien seinen 50. Geburtstag. Das Geburtstagsprogramm reicht von einer Matinee mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien (RSO) über das Ö1 Geburtstagsquiz mit prominenten Kandidat/innen bis hin zu einem Auftritt von Thomas Maurer im Rahmen von "Contra". Als Rahmenprogramm werden einige Backstage-Führungen angeboten, um einen Blick hinter die Kulissen von Ö1 zu ermöglichen.

Feiern Sie mit uns. Wir freuen uns auf Sie!





Programmübersicht:

11.03 – 13.10 Uhr:

Matinee (geschlossene Veranstaltung)

mit dem ORF Radio-Symphonieorchester (RSO) unter Cornelius Meister

(live in Ö1: 11.03 – 13.10 Uhr, zeitversetzt in ORF III um 13.30 Uhr)



11.30 – 12.30 Uhr:

Backstage: Hörspielstudio-Führung



13.00 – 14.45 Uhr:

gehört.gewusst. Das Ö1 Geburtstagsquiz, Studio 3

Kandidat/innen: ORF Generaldirektor Alexander Wrabetz, Radiodirektorin Monika Eigensperger, Ö1 Programmchef Peter Klein und Sissy Mayerhoffer, Leiterin des Humanitarian Broadcasting des ORF.

(live in Ö1: 13.25 – 14.45 Uhr)



13.30 – 14.30 Uhr:

Backstage: Architekturführung



13.30 – 14.30 Uhr:

Backstage: Hörspielstudio-Führung



14.30 – 16.00 Uhr:

Menschenbilder, Großer Sendesaal

Ernst und Christoph Grissemann im Porträt

(live in Ö1: 14.45–16.00 Uhr, Übertragung in ORF III um 15.25 Uhr)



14.30 – 15.30 Uhr:

Backstage: Ö1 Themenführung



15.30 – 16.30 Uhr:

Backstage: Ö1 Themenführung



15.30 – 16.30 Uhr:

Backstage: Archiv-Führung



15.45 – 17.00 Uhr:

Literarische Soiree, RadioCafe

mit Michael Köhlmeier, Jochen Jung und Daniela Strigl

(live in Ö1: 16.00 – 17.00 Uhr)



16.30 – 17.30 Uhr:

Backstage: Architekturführung



17.00 – 18.40 Uhr:

Spielräume-Konzert, Großer Sendesaal

mit Großmütterchen Hatz & Klok

(live in Ö1: 17.15 – 18.40 Uhr, Übertragung in ORF III um 21.20 Uhr)



17.30 – 18.30 Uhr:

Backstage: Archiv-Führung



19.05 – 20.15 Uhr:

Contra, Großer Sendesaal

mit Thomas Maurer

(live in Ö1: 19.15 – 20.15 Uhr, Übertragung in ORF III um 20.15 Uhr)



20.10 – 21.00 Uhr:

Radiosession, RadioCafe

mit Helmut Jasbar und Klaus Wienerroither

(live in Ö1: 20.20 – 21.00 Uhr)



21.00 – 22.00 Uhr:

Tonspuren, RadioCafe

mit Yasmin Hafedh alias Yasmo

(live in Ö1: 21.00 – 22.00 Uhr)