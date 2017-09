Campus der Universität Wien, Altes AKH

Abschlussworkshop des Calls Public Spaces in Transition

Fotocredits: Aufreiter

Präsentation der Ergebnisse von 6 Forschungsprojekten

Veranstaltungsort:

Aula am Campus Altes AKH, Hof 1

Spitalgasse 2, 1090 Wien



In der letzten Ausschreibung für Projekte in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften sowie künstlerischer Forschung wurden 2013 mit Mitteln der Stadt Wien sechs Vorhaben gefördert. Die Projekte sind nun im Abschluss und haben viele interessante Erkenntnisse hervorgebracht.



SSH13-007 Gabriele Fröschl (Technisches Museum Wien mit Österreichischer Mediathek): The Changing Role of Audio-Visual Archives as Memory Storages in the Public Space. Using the example of private video source.

SSH13-020 Ulrich Brand (Universität Wien): Reconfiguring public spaces through green urban commons. On the significance of agrarian movements for transitions of urban space in Vienna.

SSH13-039 Anette Baldauf (Academy of Fine Arts Vienna): Spaces of Commoning - Artistic Practices, the Making of Urban Commons and Visions of Change.

SSH13-044 Walter Manoschek (University of Vienna): Politics of remembrance and the transition of public spaces. A political and social analysis of Vienna, 1995-2015.

SSH13-045 Michael Zinganel (Academy of Fine Arts Vienna): Stop and Go. Nodes of Transformation and Transition.

SSH13-051 Maria Katharina Lang (Austrian Academy of Sciences): Nomadic Artefacts.



Die Projekte haben sich mit der Frage des öffentlichen Raumes auf ganz unterschiedliche Weise auseinandergesetzt und demonstrieren damit die Vielfalt der GSK-Forschung in Wien. Einmal geht es um mongolische Artefakte, die im 19. Jahrhundert ihre Reise ins Wiener Weltmuseum angetreten haben, ein anderes Mal geht es um die vielfältigen Formen des Gärtnerns im Wiener städtischen Raum, ein weiteres Mal um transnationale Verkehrsknotenpunkte in Mittel- und Osteuropa an den Waren getauscht werden und sich Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen bewegen.



Am 29. September 2017 (9:00 - 16:15 Uhr) werden die Projektteams die Ergebnisse ihrer Forschungsarbeiten vorstellen und diese mit internationalen ExpertInnen sowie mit dem Publikum diskutieren. Die ExpertInnen kommen aus der Auswahljury für diesen Call und sind Georgina Born (Oxford), Virginie Guiraudon (Paris, SciencePo) und Harald Rohracher (Linköping University).



Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.



Die Veranstaltung wird in englischer Sprache stattfinden.