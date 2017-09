Galerie Krobath

Mein Bestseller Teil 1 – Elke Silvia Krystufek

Buchpräsentation und Lesung

feat. BIRGIT MINICHMAYR und GERHARD GLEICH



Im neuen Buch von Elke Silvia Krystufek MEIN BESTSELLER, Teil 1 geht es ums Verkaufen. Was alles wie verkauft wird, wie Menschen sich selbst verkaufen, Seelen verkauft werden und wie schön es ist, das alles literarisch zu beschreiben. Der globale Markt hat gewonnen und verloren zugleich. Ein kleines Buch ganz groß. Die New York Times titelt: Die Ramallah Times hat uns das Papier geklaut. Der Spiegel winselt: Oje, so wollten wir das nie gesehen haben. Die Presse presst heraus: Press your button, baby. Der Kurier nimmt alles mit und gibt nix wieder. Und Die Krone setzt dem Ganzen die Krone auf. Nur Heute druckt ein kleines Foto für die neuen Analphabeten.



DER KONTERFEI 035 / Paperback / Deutsch – English / 60 pages / 300 copies