Indie Comix Day

Erstmals findet der Indie Comix Day im Wien Museum statt. Ab 17 Uhr hat die heimische Indie Comic-Szene hier die Möglichkeit ihre Arbeiten zu präsentieren. Neben Verkaufstischen von Comic-Künstler*Innen gibt es auch wieder ein spannendes Rahmenprogramm zum Thema Comics: Eine Comix-Battle und Projekt-Präsentationen gibt es auch einen Zeichen-Wettbewerb „Make or fake art for the Wien Museum“.



ab 17 Uhr: Live-Zeichnen

18 Uhr: Präsentation des Comic-Zines „Fake Vienna“ und aktueller Projekte

19 Uhr: Comic-Battle

20 Uhr: Gewinnspiel



Moderation: Anna Krupitza (Bunbury's Comics)