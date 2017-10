Living Collection sixpackfilm: Tiere

Metro Kinokulturhaus / Eric Pleskow Saal



Tiere



every body

Michaela Grill, 2014, DCP, 1 min



Postcard from Somova, Romania

Andreas Horvath, 2011, DCP, 20 min



RaumZeitHund

Nikolaus Eckhard, 2010, 35mm, 6 min



Ground Control

Siegfried A. Fruhauf, 2008, video, 2 min



KOI

Tina Hochkogler (tinhoko), 2010, video, 8 min



T.R.3.O.P.S.

Angela Christlieb, 2016, DCP, 4 min



Last Lost

Eve Heller, USA 1996, 16mm, 14 min



Unsere Afrikareise

Peter Kubelka, 1966, 16mm, 13 min



Empört Euch!

Friedl vom Gröller, 2014, 16mm, 3 min





Der Wunsch nach Erkenntnis war eine Trieb­feder für Eadweard Muybridges (Tier)Bewegungs­studien und damit die Geburtsstunde der Chrono­fotografie als Vorläufer des Kinos. Tiere als Protagonisten blieben dem Film seit jeher auch in seinen experimentellen Erscheinungsformen erhalten: als fremdartige Wesen, als Studienobjekte und als Spiegel für des Menschen eigene Bestialität. Ein Programm der Begegnungen. (gw)



Programm und Einführung: Geald Weber

–

Living Collection sixpackfilm



Nach 25 Jahren Vermittlungsarbeit versammelt sixpackfilm in seiner Kollektion eine reiche Auswahl aller Gattungen, vertreten durch mehr als 1.500 filmische Arbeiten, die danach rufen, in unterschiedlichen Zusammenhängen regelmäßig auch in Wien gezeigt zu werden. Ein Schwerpunkt unserer Sammlung liegt bei den KlassikerInnen des österreichischen experimentellen Films, nahezu alle sind vertreten. Viele der historischen Arbeiten zählen mittlerweile zum Kanon der internationalen Film oder Kunstgeschichte und haben ihren festen Platz in den internationalen Kinosälen und Museen. Die Neueröffnung des Metro Kinokulturhauses und die intime Atmosphäre des Eric Pleskow Saals animierte sixpackfilm zu dieser langfristigen Kooperation mit dem Filmarchiv Austria.



Kurzspielfilme, Avantgardefilme, Animationen, filmische Essays, Dokumentarfilme und vieles, das zwischen den Zuschreibungen pendelt, soll in einzelnen Programmen in der Reihe Living Collection sixpackfilm vereint werden, nicht säuberlich getrennt nach den üblichen Kategorisierungen. Vielmehr steht die Suche nach thematischen Zusammenhängen, Entwicklungen, verschiedenen Betrachtungsweisen und Verbindungslinien im Vordergrund, manchmal auch im Kontext des internationalen Filmschaffens. Historische und zeitgenössische "Klassiker" treffen auf Arbeiten von Filmschaffenden, die noch nicht oder nicht mehr die ihnen gebührende Aufmerksamkeit haben. Gesellschaftspolitische, soziale und ästhetische Fragen stehen im Wechselspiel zu rein formalen Experimenten. Radikale oder aktionistische Performances sind mit surrealen Geschichten kombiniert, Auftragsarbeiten für Trailer oder TV mit abstrakten Schönheiten. Eine lebendige Montage, keine Festschreibung einer Geschichte der Meisterwerke. Das verbindende Element bei allen Filmen und Videos ist ihre unverkennbare, eigenwillige visuelle Grammatik. Wenn wir eine Personale mit Werken einer/s Filmemachers/in anbieten, wird ein vermittelndes Gespräch mit der/dem Künstler/in deren Themen und filmische Umsetzung dem Publikum näherbringen. Ansonsten wird das Filmereignis jeden ersten Montag im Monat von einer kurzen Einführung begleitet.

(Brigitta Burger-Utzer)