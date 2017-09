Letzter Tag: Airpnp – Air pause and peep

28.09.2017 7:00h



Cocooning war einmal, heute werden die eigenen vier Wände zahlungsfähigen Fremden zur Verfügung gestellt, die Intimität (des Wohnens) wird auf den Markt geworfen. Entwohnung findet statt. Nach dem Konzept der Sharing-Economy Airbnb ist kein Misstrauen kein Thema. Weltweit zuhause. Laut Homepage geht es bei Airbnb um „Vertrauen – damit klappt alles.“



Bei Air pause and peep (Airpnp) teilen die Gastgeber Barbara Ungepflegt und Peter Ahorner mit ihren (Fahr)Gästen einzigartige Erlebnisse. Airpnp basiert auf einer großen Portion Vertrauen, damit es den Gastgebern gut geht. Und Gäste sich öffentlich zu Hause fühlen. Die Grundlage dieses Vertrauens ist ein bewährtes Beobachtungssystem: Der Gastgeber beobachtet seine Mitmenschen. Und umgekehrt. Die Airpnp-Gemeinschaft setzt ehrliche Begegnungen voraus, die dabei helfen, gut informiert über Erkenntnisse zu entscheiden. Sei zuhause überall.



Barbara Ungepflegt und Peter Ahorner übersiedeln vom 14.9. bis 28.9.2017 in einen Anbau der Haltestelle der Linie 5B am Wallensteinplatz und lassen sich beim Wohnen über die Schulter schauen.



Die Stadt gehört Dir. Bis der nächste Bus kommt. Dann gehört sie vielleicht mir.



Ort: Haltestelle der Buslinie 5B (Fahrtrichtung Heiligenstadt) am Wallensteinplatz, 1200 Wien Zeit: 14.9. bis 28.9.2017 nonstop

Bus Stop Warming Party am 14.9.2017 ab 13:00



Von und mit Barbara Ungepflegt und Peter Ahorner, Presse: Susanne Fernandes Silva, Planung und Bau der Installation: Plan B, Grafik + Druck: SOYBOT.