Kunstforum

Gerhard Rühm

Es sprechen:

Robert Zadrazil, Vorsitzender des Vorstandes der UniCredit BA

Ingried Brugger, Direktorin

Marlene Streeruwitz, Schriftstellerin



Musikalischer Rahmen:

Gerhard Rühm



Besichtigung der Ausstellung im Anschluss



Mit Gerhard Rühm zeigen wir einen der letzten Universalkünstler. Als Komponist, Pianist, Performer, Literat und bildender Künstler war der 1930 in Wien geborene und heute in Köln lebende Gerhard Rühm ein Grenzgänger zwischen den einzelnen Kunstdisziplinen, lange bevor Begriffe wie „Crossover“ und „Intermedialität“ in der künstlerischen Praxis zum guten Ton gehörten.

Im Zwischenraum von Wort und Bild, von Sprache und Musik und von Schrift und Zeichnung sucht Rühm eine stete Erweiterung medialer Ausdrucksformen, die auf konzeptuelle wie humorvolle Weise Sehgewohnheiten durchbrechen. Das Gegenwartserlebnis – das Jetzt –, die zeitliche wie auch die sinnlich-materielle und subjektive Dimension von Sprache bilden zentrale Themen im Œuvre Rühms.

Die retrospektive Werkschau trägt seinem mehr als sechs Jahrzehnte umspannenden, wegweisenden Schaffen in seiner Vielfalt Rechnung. Rühms visuelle Poesie – zwischen Schrift und Bild pendelnde Typocollagen, Fotomontagen und Schreibmaschinenideogramme –, und deren musikalisches Pendant, die visuelle Musik, sowie gestische und konzeptionelle Zeichnungen und Schriftfilme werden dabei ebenso präsentiert wie seine auditive Poesie, Chansons, Klavierstücke und Melodramen an der Schwelle von Sprache und Musik.



Kuratorin: Heike Eipeldauer