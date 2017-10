Vortrag Annette Tietenberg + Kuratorenführung

18:00

Vortrag: Annette Tietenberg (Curator in Residence)



Wie gehen Künstlerinnen und Künstler auf ihren Websites, dort, wo sie selbst auf die Kombinationen von Bildern und Texten, die ihre Existenzform in Erzählungen verwandeln und kommentieren, Einfluss nehmen können, mit dem Dilemma um, einerseits Freiheit und Kreativität verkörpern und andererseits dadurch das Stereotyp jenes „flexiblen Menschen“ bestätigen zu müssen, das Richard Sennett als treibende Kraft der Kultur des neuen Kapitalismus ausfindig gemacht hat? Erlauben sie Einblicke in ihre künstlerische Produktionsstätte, in jenen geheimnisumwitterten Schaffensort also, den man früher Atelier genannt hat? Oder betonen sie das Nomadische ihres Lebensentwurfs? Welche Ordnungssysteme, welche Kategorien, welche Begriffe werden aufgerufen? Werden Kooperationspartner sichtbar? Werden Nutzerinnen und Nutzern partizipatorische Anteile zugebilligt? Fragen wie diesen, die sich als „Werkpolitiken“ bezeichnen lassen, möchte ich – vor dem Hintergrund zahlreicher Untersuchungen zur Selbstdarstellung und zur Selbststilisierung von Künstlern und Künstlerinnen der Gegenwart – anhand einiger Beispiele nachgehen. (Annette Tietenberg)



19:00

Kuratorenführung: Duett mit Künstler_in



Das Publikum und dessen Rolle bei der Entstehung eines Kunstwerks stehen im Zentrum der Ausstellung Duett mit Künstler_in. Partizipation als künstlerisches Prinzip. Über 30 historische und aktuelle Werke zeigen, wie Menschen durch Kunst zur Handlung aktiviert werden. Kurator Axel Köhne führt durch die Ausstellung, die Interaktion, Kooperation und bisweilen auch Kollaboration einfordert.