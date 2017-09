MAK Design Summit

Fotocredits: Stickybot, Wikimedia Commons, licensed under CreativeCommons by Biomimetics and Dexterous Manipulation Labtory, URL: http://bdml.stanford.edu/twiki/bin/view/Rise/StickyBot

15:00–18:00 Uhr

Künstliche Intelligenz – Echte Gefühle. Wie Roboter unser Leben gestalten



Abschlussveranstaltung zur Ausstellung Hello, Robot. Design zwischen Mensch und Maschine im Rahmen der VIENNA BIENNALE 2017: Roboter. Arbeit. Unsere Zukunft.



Eine Veranstaltung des MAK FUTURE LAB in Kooperation mit der VIENNA DESIGN WEEK, gefördert vom BMVIT, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie



Schon heute verlassen wir uns in unserem Alltag auf intelligente Geräte. Wir vertrauen darauf, dass unsere smarten Assistenten uns durch fremde Städte navigieren, uns an Termine erinnern und uns jederzeit zu jedem Thema Auskunft geben können. Sie messen unseren Puls und im Notfall rufen sie sogar die Rettung. Wer schon einmal einen (Arbeits-)Tag lang ohne sein Smartphone auskommen musste, weiß auch, wie abhängig wir von smarter Hilfe geworden sind – und wie hilflos, wenn sich herausstellt, dass sie gar nicht so smart ist, wie versprochen.



Wie gestaltet sich die Beziehung zwischen Mensch und Maschine? Sollen wir Maschinen vertrauen? Werden sie uns lieben lernen?



TeilnehmerInnen und Programm:



KEYNOTES

Jan de Coster, Designer

Tal Erez, Designer



PANELDISKUSSION

Mark Coeckelbergh, Philosoph (Medien und Technologie)

Jan de Coster, Designer

Tal Erez, Designer

Mia Meusberger, Designerin

Johanna Pichlbauer, Designerin



Moderation: Marlies Wirth, Kuratorin Digitale Kultur, Kustodin MAK-Sammlung Design

__________________________________



14:00–16:00 Uhr

MAK Design Kids

„Hallo, Rüttelroboter!“

Workshop für 8- bis 12-Jährige (ohne Begleitperson)

Anmeldung unter http://www.mak.at/ruettelroboter3009



Bist du schon einmal einem Roboter begegnet? Humanoide, Nicht-Humanoide, Androiden – in der Ausstellung Hello, Robot. lernen wir die Spezies Roboter in all ihren Ausprägungen kennen. Auch Begriffe wie künstliche Intelligenz und Algorithmus ergründen wir dabei. Anschließend bauen wir selbst einen einfachen Roboter: Nachdem du entschieden hast, wie er aussieht, setzt er sich mit einem sogenannten Fizzbit durch Rütteln in Bewegung. Das große Rütteln kann beginnen, wenn sich unsere Roboter ein rasantes Rennen liefern!