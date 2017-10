MAK Design Nite

Fotocredits: Rolf Sachs Studio

WORT & KLANG PERFORMANCE | ROLF SACHS

Eintritt frei



Für den Künstler und Designer Rolf Sachs ist alles Design: Sprache, Erziehung, wie wir uns fortbewegen und ernähren – jeder Mensch gestaltet. Für die MAK Design Nite ist eine Performance entstanden, die Sachs’ Erfassen der Welt um ihn herum in Form von Leitwörtern beschreibt. Mit diesen Leitwörtern greift er die subjektive Wirkung eines Stuhls und die Wahrnehmung von Oberflächen auf, aber auch persönliche Themen wie Toleranz und Kindheit werden zum Ausdruck seiner Sichtweise auf Design.



Rolf Sachs (* 1955 in Lausanne) ist für seinen konzeptionellen Ansatz bekannt, den er auf eine Vielzahl von Disziplinen anwendet – von Fotografie, Skulptur und Installationen bis hin zu Architekturprojekten und Bühnenbildern.



Eine Veranstaltung der MAK ART SOCIETY in Kooperation mit dem MAK im Rahmen der VIENNA DESIGN WEEK