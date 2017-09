Schneiderei @ Studio Ruyter, Brucknerstrasse 6, 1040 Wien

Introduce #26: Barbara Pflanzner & Peter Hoiß

28.09.2017 19:00h



Fotocredits: Peter Hoiß, Ballroom, 2017

Barbara Pflanzner im Gespräch mit / in Conversation with Peter Hoiss



Im Anschluss daran zeigen wir den Film / Subsequently screening of the movie "The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover" by Peter Greenaway





In seiner fotografischen Arbeit konzentriert sich Peter Hoiss auf die Miteinbeziehung der mechanischen wie visuellen Voraussetzungen des Mediums. In älteren Arbeiten ist der mechanische Produktionsprozess als eigentlicher Schreibprozess im Bild reflektiert. In jüngeren Arbeiten findet sich verstärkt eine Transformation bzw. Verquickung des Mediums Fotografie mit anderen künstlerischen Ausdrucksformen, der ein Bruch mit konventionellen Sehgewohnheiten einhergeht, etwa wenn der Blick der BetrachterInnen mehrmals umlenkt wird, bis er auf die fotografische Abbildung trifft, oder durch eine Art Gitter gestört ist. Ziel ist es dem Betrachter neue Sehmöglichkeiten auf eigentlich Vertrautes zu eröffnen, Fragen aufzuwerfen, deren Antworten sich in der Auseinandersetzung mit der repräsentierten Wirklichkeit finden.