Nika Kupyrova: "Otis Rem" & Gruppenausstellung "Saluti da Riccione" mit Cristina Calderoni, Chiara Campanile, Ryts Monet, Niccolò De Napoli

AUSSTELLUNGEN im weissen haus

Eröffnung am 03.10.2017, 19h



Einzelausstellung “Otis Rem” mit Nika Kupyrova



Die Ausstellung findet im Rahmen des Erste Bank MehrWERT Kunstpreises 2017 statt. Die Künstlerin erhielt den Anerkennungspreis und realisiert nun eine Einzelausstellung im weissen haus.



Nika Kupyrova betrachtet die abstrakte Qualität, die Gesten entwickeln sobald ihr physisches Objekt der Interaktion entfernt ist. Die Online-Suche nach Gesten liefert digitale Hände, die scrollen, zoomen und swipen – ohne tatsächliches Gerät in Sicht. Die Idee des Scheinbaren, Strategien der Illusion und Nachahmung führten zu einer Werkserie, die Skulptur, gefundene Bilder und ein Spielkarten-Set vereint, das als Verbindungselement durch das gesamte Projekt fungiert.



Titelbild Credits: Nika Kupyrova

In Kunstharz abgegossene Objekte sind Teil der Zusammenarbeit zwischen Nika Kupyrova und Kristin Weissenberger





Gruppenausstellung: “Saluti da Riccione”



kuratiert von Serena Fanara (das weisse haus Graduate 2017)

Künstler/innen: Cristina Calderoni, Chiara Campanile, Ryts Monet, Niccolò De Napoli



Das Projekt "Saluti da Riccione“, das von einer Gruppe italienischer Künstler/innen durchgeführt wird, die in Wien tätig sind, beleuchtet das Thema des kollektiven Gedächtnisses. Das Projekt widmet sich der Stratifikation von Spuren, der Relativität der Zeit und dem Evozieren von Formen. Es geht nicht darum, die Identifikationsprozesse einer Gemeinschaft im Ausland zu festigen, sondern ein gemeinsames Gefühl zu erforschen, das sich auf dasselbe Symbolsystem bezieht.





Programm am Eröffnungsabend:



19h: es sprechen Ruth Goubran (Leiterin MehrWERT Sponsoringprogramm der Erste Bank) und Alexandra Grausam (Leiterin von das weisse haus und studio das weisse haus)

20h: “magic show with Alexander Nitzberg“ im Rahmen der Ausstellung von Nika Kupyrova

Ausstellungsdauer: 04.10. - 18.11.2017





Programm während der Ausstellung:



24.10.2017, 18h: Führung durch die Ausstellung mit Nika Kupyrova und Franz Thalmair / Kuratorinnenführung mit Serena Fanara

18.11.2017, 15h: Führung durch die Ausstellungen mit Nika Kupyrova und Serena Fanara