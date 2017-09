Spazio Pulpo, Sonnenfelsgasse 3/15, 1010 Wien

Spazio Pulpo - #offline

29.09.2017 18:30h



Ist offline-sein erstrebenswert, bzw. überhaupt noch möglich? Entwickelt sich damit eine neue Form von Freiheit oder Luxus? Was bedeutet “offline” fürs Mensch sein? Wie wichtig ist eine Distanz zum Web, zu seinen Algorithmen, künstlichen Intelligenzen, Bots und Bits für unsere Kultur? Wie haben sich unsere Welt, die Räume und Konventionen verändert?

Es liegt in der Natur des Menschen sich Erweiterungen zu bauen die seine Fähigkeiten verbessern. Warum würde ein vernünftiger Mensch also seine eigene Prothese wegschneiden? Können wir uns vorstellen, dass “ offline zu gehen” eine befreiende mediale Amputation ist?



Die Ausstellung im Zuge der Vienna Design Week widmet sich Installationen und Objekten, die sich diesem Diskurs öffnen und zeitgenössische Gegebenheiten hinterfragen. Künstler/Designer: chmara’rosinke, breadedEscalope, Patrick Rampelotto und Klemens Schillinger, sowie als Gastposition, Arbeiten des neu gegründeten TRIALE Instituts.