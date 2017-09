ZamSpielen #13 Lightfield Release Party

Es ist schon ne Weile her, dass wir ein zamSpielen hatten. Doch es gibt mal wieder einen großartigen Grund, euch alle einzuladen. Wir feiern gemeinsam mit dem Team von Lost in the Garden den Launch ihres Debutspiels Lightfield.



Kommt vorbei und spielt mit uns!



Mehr Infos und das Spielelineup folgt bald.