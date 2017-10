Artlounge im STRABAG Haus, Donau-City-Straße 9, 1220 Wien

Julia Steiner: Days and Spaces

12.10.2017 18:00h



Das STRABAG Kunstforum freut sich, zur Eröffnung der Ausstellung

der Preisträgerin des STRABAG Artaward International 2017

Julia Steiner herzlich einzuladen.



BEGRÜSSUNG 18.30 Uhr:

Siegfried Wanker, Vorstand STRABAG SE



ZUR AUSSTELLUNG:

Eva-Maria Bechter, Galeristin, Kuratorin, Kunsthistorikerin



Die Künstlerin wird anwesend sein.



Von 2015 - 2017 ist der STRABAG Artaward International neben Österreich in den BeNeLux-Staaten, Nordrhein-Westfalen und der Schweiz ausgelobt worden. Julia Steiner konnte die Jury mit ihren zum Kunstpreis eingereichten Werken überzeugen und wurde somit zur ersten Preisträgerin aus der Schweiz gekürt!

Zur Vorbereitung der Einzelausstellung arbeitete Julia Steiner im STRABAG Artstudio. Inspiriert von den räumlichen Gegebenheiten der Artlounge im STRABAG Haus, Wien entstanden neue Arbeiten die mit aktuellen Werken der Künstlerin nun in der Ausstellung Days and Spaces präsentiert werden.



Präsent und freilassend zugleich. Mitreißend und introvertiert. Dominant und fragil. Julia Steiners Zeichnungen sind von der Gleichzeitigkeit solch unterschiedlicher Qualitäten geprägt.

Sie zeichnet ohne vorgängige Skizzen in Schichtungen schwarzer Gouache auf weiße Papierbögen und Wände. Die Leichtigkeit der Bilder wurzelt in einer Konsistenz, die sich dem kraftvollen Auftrag der trockenen Farbe mit Borstenpinseln, mal mit zeichnerischer Präzision, mal mit malerischer Unschärfe, gestochen scharf bis verschwimmend, verdankt. Mit Finesse bespielt sie auch großformatiges Papier und Flächen im öffentlichen Raum.