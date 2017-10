Let's talk about scripts! - Beste aller Welten. Adrian Goiginger

Fotocredits: RitzlFilm

Film 19.30, Gespräch 21.30, Filmcasino



In Die beste aller Welten erzählt Adrian Goiginger ungeschönt von seinen Kinderjahren in der unheilen Welt einer Junkiewohnung und von seiner Mutter, die im Chaos ihrer eigenen Sucht den Raum für eine gute Kindheit zu schaffen verstand. Wir zeigen den vielfach preisgekrönten Film in unserer Reihe Let’s talk about scripts am 9.10. im Filmcasino, danach freuen wir uns Adrian Goiginger begrüßen zu dürfen, der sich ausführlich über Dramaturgie und Drehbuch seines Films unterhalten wird.



Der Film ist um 19.30 Uhr regulär im Filmcasino zu sehen (Kartenreservierungen bitte im Kino),

das Gespräch, Beginn etwa 21.30 Uhr, ist bei freiem Eintritt, Anmeldung unbedingt erforderlich.



Let’s talk about scripts! - eine Reihe moderierter Podiumsgespräche mit DrehbuchautorInnen und AutorenfilmerInnen zu aktuellen österreichischen Kino- und TV-Produktionen. Im Fokus stehen dabei die Dramaturgie und das dem Film zugrunde liegende Drehbuch.

Eine Veranstaltung vom drehbuchFORUM Wien.