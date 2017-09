The Big Draw

Fotocredits: Raffael | Zwei Männerakte mit Kopfstudie (Studie für die Schlacht von Ostia, Stanza dell' Incendio, Vatikan) | 1515 | Albertina, Wien

Die Albertina beteiligt sich in Kooperation mit der Kunst VHS am internationalen Festival für Zeichenkunst.



Am Sonntag, 1.Oktober 2017 dreht sich in der Albertina alles um das Zeichnen: Erleben Sie an diesem die Zeichnung als Form des Denkens, Erfindens und Erspürens und Erleben.



Alle TeilnehmerInnen am großen Festival der Zeichenkunst bezahlen ermäßigten Eintritt, 9,90 EUR pro Person, SchülerInnen unter 19 Jahren haben freien Eintritt. Die Führungen und Workshops sind kostenfrei.



An diesem Tag erhalten Interessierte Zeichenmaterialien, mit deren Hilfe Sie nach Herzenslust vor den Originalen zeichnen können.



The Living Line bei Pieter Bruegel und Raffael:



Kostenlose Führungen um 10.30, 11.30, 12.30, 14.30 und 16.30 Uhr



Dauer: 1 Stunde



Max 25 TeilnehmerInnen pro Termin



Keine Anmeldung, First come, First Serve



Treffpunkt bei der Kassa





Kostenlose Zeichen-Workshops:

Dauer eine Stunde

Anmeldung erforderlich.

Details auf der Veranstaltungsseite