Brotfabrik GalleryWalk

Fotocredits: Klaus Pichler

Es ist wieder so weit!

Erholt nach dem Sommer starten wir wieder mit den BROTFABRIK GalleryWalks. Genießt mit uns einen schönen Abend voll Kunst und Kultur!



Wann? Mittwoch, 27.9 von 18:00 bis 21:00



Diesmal mit dabei sind die AnzenbergerGallery, das ATELIER 10, Hilger NEXT, Hilger BrotKunsthalle, RESSLER KUNST AUKTIONEN, Atelier Hermann Kremsmayer



Um 19:00 startet wieder eine spannende Führung durch unsere Galerien und Ateliers.

Treffpunkt: vor der Kantine im Hof

Bitte um rechtzeitige Anmeldung unter isabella.gallerywalk@brotfabrik.wien da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist.

Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos, eine kleine Spende ist jedoch immer gerne gesehen. :)



Alle Ausstellungen können auch unabhänging von der Führung besucht werden!



Ressler Kunst Auktionen (zu finden im Ostlicht) hat an diesem Abend Vernissage. Unter den Teilnehmern wird eine Originalgrafik von Karl Korab verlost.



Weitere Infos über das Areal und über unsere aktuellen Ausstellungen findet ihr wie immer auf unserer Hompage.



Wir freuen uns auf euren Besuch!