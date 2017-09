Du und ich, dort und da

Eine Ausstellung über Flucht, Ankunft und Zusammenleben für Kinder von 6 bis 12 Jahren (1. bis 6. Schulstufe)



Eröffnung Do 28.09., 17h l ZOOM Kindermuseum l Kinder: Eintritt frei



Begrüßung:

Dr. Elisabeth Menasse-Wiesbauer, Direktorin des ZOOM Kindermuseums

Zur Eröffnung sprechen:

Stadtrat Dr. Andreas Mailath-Pokorny

Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen

Musikalische Begleitung:

Kinderchor von Superar



In den letzten Jahren flüchteten Millionen Menschen, die Hälfte davon Kinder und Jugendliche, vor Krieg, Unrecht und Hunger. Faizal und Nesrin aus Afghanistan und Arif, Azmi, Lina und Zahra aus Syrien suchten, wie viele andere auch, bei uns in Österreich Schutz. Warum mussten sie ihr Zuhause verlassen und fliehen?

Welche Ängste, Hoffnungen und Träume haben sie hierher mitgebracht? Wie verbringen sie ihre Zeit? Was denken und fühlen sie?

In der Ausstellung lernen die Kinder beim Singen, Tanzen, Spielen, Schreiben, Musikhören, Weben, Backen und gemeinsamen Essen die Schicksale dieser sechs geflüchteten Kinder und Jugendlichen näher kennen. Die BesucherInnen erfahren, worin wir uns von ihnen unterscheiden und entdecken, was wir vielleicht mit ihnen gemeinsam haben. Denn wenn wir mehr voneinander wissen, ist es leichter, gut miteinander auszukommen.



Für Kinder von 6 bis 12 Jahren.