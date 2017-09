Park macht Platz, Linke Wienzeile 58, 1060 Wien

Park baut ab! Das Finale

22.09.2017 17:30h



Fotocredits: Zara Pfeifer

Dieses Wochenende schließt Park als Experiment am Wiener Naschmarkt-Parkplatz mit Programm und der Möglichkeit, einen Teil der Holzskulptur mit nach Hause zu nehmen.



Bewohner_innen der Stadt veranstalten bei Park Konzerte, einen Möbelflohmarkt, ein Tischtennisturnier mit wunderlichen Schlägern – komm vorbei!



FREITAG 22.9.:

Wettervorhersage: Überwiegend sonnig 8°/12° (wetter.at)

• 17:30 – 20:00 Uhr | Tischtennisturnier: Leila Wien

• 18:00 – 19:00 Uhr | Konzert: I Radiatori, das Austro-Italienische Uptempo Beisl Rock'n'Roll Duo

• ??:?? – ??:?? Uhr | PARK-Bar (ohne Konsumzwang)





Take one home:

Zwischen 1. und 16.9. wurden 120 Hocker gebaut und bedruckt. Für €30,– kannst du eines der stapel- und kombinierbaren Naschmarktmöbel mit nach Hause nehmen. Design: Park trifft mostlikely’s sudden workshop: Let‘s Build!

Wenn du dich für einen bedruckten Hocker entscheidest: €50,– und er gehört dir. Bilder siehe: Park macht Prints! — Viadukt Siebdruck-Workshops & Vorträge