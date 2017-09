Lotterientag 2017

Lotterien Tag im KUNST HAUS WIEN am 22. September 2017



Besuchen Sie am Lotterien Tag kostenlos das KUNST HAUS WIEN & Hundertwasser Museum!



Am Freitag, den 22. September erwarten jeden Besucher, der zwischen 10:00 und 17:30 mit einem Produkt der Österreichischen Lotterien im KUNST HAUS WIEN vorbeikommt, freier Eintritt in alle Ausstellungen und ein kostenloses Führungsangebot. Die Quittung bzw. das Los muss nicht aus einer aktuellen Runde oder Serie sein.



Exklusiv für Sie gibt es am Lotterien Tag zudem Hundertwasser Give Aways, Special Deals im Museumsshop und ein spezielles Führungsprogramm, das unter anderem Einblick in die Wohnung Friedensreich Hundertwassers ermöglicht, die sich im Dachgeschoss des KUNST HAUS WIEN befindet.





Kostenlose Führungen



Am Lotterien Tag werden folgende Führungen angeboten:

• 11:00: Kuratorinnenenführung mit Verena Kaspar-Eisert durch die Ausstellung Visions of Nature

• Jeweils 12:00, 13.00, 14.00 und 15.00: Überblicksführungen KUNST HAUS WIEN & Museum Hundertwasser (Dauer ca. 45 min)

• Zwischen 11:00 und 18:00 Uhr zu jeder vollen und halben Stunde: Kurzführungen in die Dachwohnung von Friedensreich Hundertwasser. Pro Führung max. 15 Personen, Zählkarten sind ab 11:00 erhältlich. Letzte Führung um 17:30

• 16:00: Direktorenführung mit Bettina Leidl durch die Ausstellung Iris Andraschek. Sekundäre Wildnis



TeilnehmerInnenzahl für Überblicksführungen, Kuratorenführung und Direktorenführung: max. 30 Personen.

Geöffnet haben wir am Lotterien Tag von 10:00 bis 18:00.