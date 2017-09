Kunsthalle Wien Museumsquartier

Creative Time Summit: Of Homelands and Revolution

Im Rahmen des Creative Time Summit treffen einmal im Jahr Denker, Träumer und Macher an der Schnittstelle von Politik und Kunst aufeinander. Der Summit versteht sich als Plattform der Künstler/innen, Aktivist/innen und Vordenker/innen, die sich mit den dringenden Fragen der Gegenwart beschäftigen. Der 10. Creative Time Summit mit dem Titel Of Homelands and Revolution findet von 28. – 30. September 2017 in Toronto, Kanada statt und ist eine Koproduktion mit The Power Plant und der Art Gallery of Ontario.



Of Homelands and Revolution untersucht das Konzept von “Heimat” und diskutiert sowohl die private Ebene des Begriffs, als auch die umfassendere, öffentliche: das Ringen von Staaten um ihre Souveränität, gewalttätige Auseinandersetzungen an deren Grenzen, die Vertreibung, Fluchtbewegungen und Ausgrenzung zur Folge haben und die Bedrohung durch Nationalismus. Gleichzeitig geht es um „Heimat“ als persönliches Gefühl von Zugehörigkeit, um alltägliche und außergewöhnliche Situationen häuslichen Lebens und um Gastfreundschaft.



Der Summit wird von zehntausenden Zusehern via Livestream verfolgt und es gibt über 100 Events mit Liveübertragungen von Dakota bis São Paulo. In diesem Jahr ist auch die Kunsthalle Wien Teil des großen Netzwerks, das Interessierten die Möglichkeit gibt, die Veranstaltung via Liveübertragung mitzuverfolgen!



Mit Vorträgen von: Gayatri Chakravorty Spivak, Allora and Calzadilla, Bouchra Khalili, Cannupa Hanska Lager, Carol Conde and Carl Beveridge, Chto Delat, Coco Fusco, Crack Rodriguez, Elizabeth Mpofu, Huhana Smith, Kent Monkman, Kinana Issa, Máret Ánne Sara, Maria Magdalena Campos-Pons, Nabil al-Raee, Postcommodity, Srećko Horvat, Sylvia McAdam, Syrus Marcus Ware, Tings Chak, Vasif Kortun, Wanda Nanibush



Zeitplan und Informationen unter: creativetime.org/summit/



Eintritt frei!