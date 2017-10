Hoch Tief Flach

07.10.2017 20:00h



Fotocredits: Desislava Unger, Ich war nicht dort, aber vielleicht du III, 2014, Holzschnitt auf Japanpapier, 100 x 100 cm

NöART lädt ein zur Vernissage der Ausstellung





Hoch Tief Flach

Facetten der Druckgrafik





am 7. Oktober 2017, um 20 Uhr

im Zeitbrücke-Museum Gars, Kollergasse 155, 3571 Gars am Kamp



Begrüßung

gfGR Susanne Pfeiffer

Anton Ehrenberger, Zeitbrücke-Museum

Sofie Fischer, NöART



Einführende Worte

Hartwig Knack, Kurator der Ausstellung



Eröffnung

Abgeordnete zum Nationalrat Angela Fichtinger

in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner





Folgende Künsterinnen und Künstler sind vertreten:

Jitka Chrištofová • Günter Egger • Lena Göbel • Georg Lebzelter

Zuzana Růžičková • Franz Traunfellner • Desislava Unger • Jan Vičar



Zur Ausstellung erscheint ein Katalog





Im Rahmen der Langen Nacht der Museen am 7.10.2017 findet im Anschluss an die Ausstellungseröffnung von 21-23 Uhr eine Aktion für Kinder statt:

T-Shirt Textildruck mit Kindern unter der Leitung von Agnes Ehrenberger

(Mitnahme eigener T-Shirts aus Naturfaser erwünscht)





Ausstellungsdauer

8.10. - 5.11.2017



Öffnungszeiten

Sa, So, Feiertag 10-12 und 14-17 Uhr



Eine Ausstellung der Marktgemeinde Gars am Kamp und der NöART