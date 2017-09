OPENdonnerstag #9

Play:Vienna meets OpenDonnerstag!



Am 21.9 dürfen wir das Team von Play:Vienna in OpenMarx begrüßen! Auch die Urban Game Clinic wird uns an diesem Nachmittag besuchen!



Wir freuen uns riesig euch alle diese Woche wiederzusehen! ❤



Lern die Module von OPENmarx — Mobiles Stadtlabor, Gemeinschaftsküche, Fahrrad-/Holzwerkstatt und den Bus des Studio.DISPLACED — kennen!



Programm:



OPENworkspace 16 - 20 Uhr

Hier kannst du Möbel aus dem Social Furniture Katalog bauen!



OPENrepair 16 - 20 Uhr

Schnapp deine kaputten Elektrogeräte und repariere sie mit uns!



IntegRADsion & OPENrepair 16 - 20.30

laden gemeinsam Besucher*innen zum Fahrräder reparieren ein.



OPENschneider 16.00-18.00

lädt zum gemeinsamen nähen ein.



OPENkitchen 18 - 20 Uhr

Unser Kochteam aus der Flüchltingsunterkunft Erdberg bereitet kulinarische Köstlichkeiten vor!



OPENstammtisch ab 20 Uhr

Alte, neue und vielleicht-bald OPENmarxler*innen versammeln sich in einer gemütlichen Runde. Jede*r ist ♥-lich willkommen!



Studio.DISPLACED - Bus ab 20 Uhr

Wir freuen uns auf ein gemeinsames Ausklingen mit musikalischer Begleitung & OPENend!





Für Essen, Getränke & verwendetes Material bitten wir um einen freiwilligen Spendenbeitrag!