Tag des Denkmals 2017

24.09.2017 10:00h



Tag des Denkmals 2017: Heimat großer Töchter - 300. Geburtstag Maria Theresia



Am Tag des Denkmals am 24. September 2017 laden wir Sie ein auf eine kulturgeschichtliche Reise durch die Denkmallandschaft Österreichs: Zahlreiche denkmalgeschützte Objekte öffnen bei freiem Eintritt ihre Tore, spezielle Programmpunkte und Führungen ermöglichen einen ganz besonderen Blick auf unser kulturelles Erbe und machen Denkmalschutz und Denkmalpflege erlebbar!



Im Jahr 2017 jährt sich der 300. Geburtstag von Maria Theresia. Dieses Jubiläum ist auch am Tag des Denkmals Schwerpunkt beim Motto „Heimat großer Töchter“. Aber nicht nur Frauen im Kaiserreich, wie Sisi, ihre Schwiegertochter Stephanie von Belgien, die „rote“ Erzherzogin, Anna Plochl oder Frauen einflussreicher Familien, wie etwa die Esterházy, Liechtenstein oder Sachsen-Coburg und Gotha stehen im Mittelpunkt. Der Denkmaltag widmet sich Frauen aus Kunst, Musik und Literatur, Wissenschaft, Politik und Sport. Die Frauen des Großbürgertums Ende des 19. Jahrhunderts, die etwa Klimt so facettenreich in Szene zu setzen wusste, sind ebenso Thema wie Frauen der Gesellschaft. Hier spannt sich der Bogen etwa von Alma Mahler-Werfel bis hin zu Salome Alt. Bertha von Suttner, Marie von Ebner-Eschenbach, Ingeborg Bachmann, Paula Grogger, aber auch Angelika Kauffmann oder die Architektin Margarete Schütte-Lihotzky sind nur einige der „großen Töchter“. Besonders zu erwähnen sind hier natürlich die Venus von Willendorf und die Venus vom Galgenberg, auch Fanny von Stratzing genannt.