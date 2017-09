Langer Tag der Flucht: Tea Talk. It's all about p[art]icipation

Auftaktveranstaltung zur neuen Tea Talk-Reihe in der Ausstellung Duett mit Künstler_in



Ausgehend von zeitgenössischen künstlerischen Positionen, die zum Mitmachen und Handeln animieren, wird das 21er Haus im Rahmen des Tea Talks Ort für Begegnung und Austausch zwischen Menschen mit und ohne Fluchterfahrung.

Wir laden dazu ein, sich bei einer Tasse Tee kennenzulernen, die Werke der Ausstellung gemeinsam zu erkunden und aktiv zu nutzen: Wir spielen Tischtennis, üben uns im Zeichnen, stempeln Gedichte und hinterlassen unsere Wünsche auf Yoko Onos Wish Trees.