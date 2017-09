Duett mit Künstler_in

Im Zentrum von Duett mit Künstler_in stehen das Publikum und seine Rolle beim Entstehen eines Kunstwerks. Rund dreißig historische und zeitge­nössische Positionen thematisieren oder fordern die aktive Mitarbeit der Besucher_innen. Kunst als wesentlichen Teil des Lebens zu denken, an dem „alle“ teilhaben können, gehört heute zu den fundamental demokratischen Werten unserer Gesellschaft. Die Ausstellung regt zu einer kritischen und schöpferischen Haltung an, öffnet so die Institution Museum und schafft Raum für Begegnungen.



Mit Arbeiten von Vito Acconci, Robert Barry, Joseph Beuys, stanley brouwn, Angela Bulloch, John Cage, Claus Föttinger, Rodney Graham, Hans Haacke, Christine Hill, David Horvitz, Pierre Huyghe, Yves Klein, Tomas Kleiner, Krüger & Pardeller, Mischa Kuball, Dieter Meier, Bruce Nauman, Yoko Ono, OPAVIVARÁ!, David Shrigley, Gabriel Sierra, Juergen Staack, Rirkrit Tiravanija, Wolf Vostell, Franz West und Erwin Wurm



Eine Kooperation des 21er Haus mit dem Museum Morsbroich, Leverkusen