Kunsthalle Wien Karlsplatz

Ineke Hans: Was ist Loos?

Eröffnung der Ausstellung in Anwesenheit von Ineke Hans.



Die hybriden Designobjekte der Niederländerin Ineke Hans zeichnen sich durch ihre Zeitbezogenheit aus. Sie untersucht das sich verändernde Verhältnis von Arbeit und Freizeit sowie den Einfluss von Digitalisierung und Urbanisierung auf unser Leben und entwirft gestalterische Lösungen für gegenwärtiges Wohnen und Arbeiten.



Die Ausstellung "Was ist Loos?" gibt einen Überblick über Arbeiten von Ineke Hans und geht Fragen nach dem aktuellen Zustand und der Zukunft des Designs nach. Gemeinsam mit dem Möbelhersteller Gebrüder Thonet Vienna entwirft Hans einen Stuhl, der die traditionellen Produktionsmethoden des berühmten Unternehmens aufgreift. Neue Technologien kommen in der Entwicklung eines neuen Tischdesigns zum Einsatz, welcher über die Online-Plattform Opendesk global verfügbar sein wird und lokal produziert werden kann.



Ausgehend von den Anforderungen einer Zeit, in der Wohnraum immer teurer und knapper wird, entgrenzte Arbeitsverhältnisse entstehen und neue Produktions- und Distributionsmethoden verfügbar sind, muss Design mehr als nur Funktionalität aufweisen.



Mit ihren Entwürfen reagiert Ineke Hans damit auf gesellschaftliche Bedürfnisse unserer Zeit und entwickelt Objekte, die auch soziale Aspekte einbeziehen. Die in der Ausstellung gezeigten Designs können als gestalterische Lösungen für zeitgenössische Bedürfnisse gelesen werden, die die Interaktionen von Menschen, Objekten und Räumen berücksichtigen. Gleichzeitig hinterfragen Ineke Hans die gegenwärtigen wie zukünftigen Aufgabe des Designs, das unser alltägliches Leben mitgestaltet.



Ineke Hans, *1966, lebt und arbeitet in London und Arnhem.



Kuratorin: Juliane Bischoff