Treffpunkt Exkursion: Busparkplatz (Bellariastraße / Seitenfahrbahn Burgring) Bellariastraße 1010 Wien

ÖGFA_Exkursion: Sichtbeton und Uhudler

30.09.2017 9:00h



Fotocredits: Raimund Abraham 1965-1969 – © Iris Meder

Brutalismus und Nachkriegsmoderne im Südburgenland



Nach den erfolgreichen Burgenland-Brutalismus-Exkursionen der letzten beiden Jahre nehmen wir heuer Zeugnisse von Nachkriegsmoderne und Brutalismus im südlichen Teil des Burgenlandes in Augenschein.



Im Rahmen einer frühherbstlichen Landpartie werden teils bekannte, teils weniger bekannte Zeugnisse von Architektur und Kunst der letzten 50 Jahre zwischen Oberwart und dem Dreiländereck Österreich – Ungarn – Slowenien besucht.



Die ganztägige Exkursion beginnt mit einer ausführlichen geführten Besichtigung des ikonischen Hauses Dellacher von Raimund Abraham in Oberwart. Das denkmalgeschützte Haus wurde 1965-1969 für den Fotografen Max Dellacher errichtet. Ab 2016 wurde der zuvor lange leerstehende Bau sorgfältig restauriert. In Zeiten, in denen viele Bauten der 1960er Jahre überformt oder vom Abbruch bedroht sind, ist das Haus in seiner Substanz und auch in seinem gegenwärtigen Zustand und seiner Nutzung ein positives Beispiel für den Umgang mit der Nachkriegsmoderne.



Weitere Stationen sind das Oberwarter Landeskrankenhaus (Architekten Matthias Szauer, Gottfried Fickl, Realisierung in mehreren Phasen ab 1972) und die Aufbahrungshalle Rotenturm (Heinrich Wolfgang Gimbel 1973-76). Nach einem Mittagessen folgt die auf einer Spiralform basierende Stegersbacher Heiliggeistkirche (Architektur: Atelier 3P – Anton Presoly, Egon Presoly, Eva Presoly 1971-1974).



Ein besonderes Highlight der Tour ist anschließend ein Besuch in Walter Pichlers privatem Anwesen bei St. Martin an der Raab, wo wir von Pichlers Frau und Tochter empfangen werden. Pichler gestaltete das 1972 erworbene Gehöft als ganz persönlichen Skulpturenpark mit zahlreichen Behausungen für sein Werk, das zu den wichtigsten Beiträgen Österreichs zur Kunst der 1960er Jahre zählt.



Die letzte Station der Tour ist die Gedenkstätte Schlösselberg bei Mogersdorf unmittelbar an der ungarischen Grenze, ein wenig bekanntes Projekt von Ottokar Uhl aus dem Jahr 1964. Die Exkursion klingt bei einem Imbiss und Wein in Mogersdorf aus, bevor der Bus nach Wien zurückfährt. Text: Iris Meder, Johann Gallis



Anmeldung erforderlich bis 20. September 2017. Telefonisch unter 01/3197715 oder per Mail an office@oegfa.at



Unkostenbeitrag:

75,-/Person

60,- für ÖGFA_Mitglieder und Studierende

inkl. Führung im Haus Dellacher (15,- pro Person) exkl. Bewirtungen



Kuratierung: Johann Gallis, Iris Meder

Organisation: Johann Gallis, Nele Hohensasser-Hottowy