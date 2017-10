Semper Depot

Jene Tage (2)

Fotocredits: Keywan-Karimi, Writing on the City

06.10.2017 | Atelierhaus Akademie der bildenden Künste Wien, Mehrzwecksaal



10:00–11:00 h

Iran’s Women’s Movement: Photography, Desire and Resistance

Dr. Azadeh Fatehrad (Vortrag / Lecture)



11:30–13:00 h

Tehran is the Capital of Iran | Kamran Shirdel (Screening)

Stories We Can’t Tell

Sepideh Karami (Vortrag / Lecture)



14:00–16:00 h

Under the Skin of the City | Rakhshan Bani-Etemad (Screening)

Matthias Wittmann (Vortrag / Lecture)





17:30 h | topkino

Writing on the City | Keywan Karimi



19:00 h | topkino

Poets of Life | Europa-Premiere | Q&A mit Shirin

Barghnavard | In Kooperation mit This Human World







Film- und Vortragsreihe mit Bezug zum Iran.



Veranstaltet von Lydia Nsiah, Marlies Pöschl, Bernhard Staudinger (The Golden Pixel Cooperative) in Zusammenarbeit mit Constanze Ruhm (Akademie der bildenden Künste Wien, Fachbereich Kunst und digitale Medien).



The Golden Pixel Cooperative ist eine ortsungebundene Künstler_innen-Plattform für Bewegtbild und Bildende Kunst.



Eintritt (Filmprogramme): je 5 Euro





Jene Tage آن روزها

Jene Tage, da aus einer Spalte zwischen meinen Lidern

Meine Lieder quollen so wie pralle Luftballons

Und mein Auge alles, was an ihm vorüberglitt

Trank wie eine Schale frische Milch

(Forugh Farrochzad, Jene Tage / (آن روزها



Die Film- und Vortragsreihe „Jene Tage / آن روزها ” widmet sich der Präsentation und Diskussion von dokumentarischen, künstlerischen und essayistischen Filmformen mit Bezug zum Iran. Ausgehend von dem kollektiv produzierten Film Profession: Documentarist (IRN, 2014), einer kaleidoskopartigen Dokumentation der Lebens- und Arbeitsrealitäten von Filmemacherinnen im gegenwärtigen Iran, thematisiert die Reihe aktuelle Diskurse und Fragen von Feminismus, Migration und Diaspora. Als Gäste bei unserer Veranstaltung werden wir Shirin Barghnavard, Dr. Azadeh Fatehrad, Farnaz Jurabchian, Mohammadreza Jurabchian, Dominik Kamalzadeh, Sepideh Karami, Sahar Salahshoor, Sandra Schäfer und Matthias Wittmann begrüßen dürfen.