Heisser Asphalt Tag 3: Performance, Asphalt-Laufsteg

29.09.2017 15:00h



Fotocredits: Oliver Hangl

Festival HEISSER ASPAHLT

Kurator: Oliver Hangl



Tag 3:



15-16 Uhr: Asphalt-Performance: Barbis Ruder



17-19 Uhr: Asphalt-Laufsteg Westbahnstraße

Bertram K / Franke Leuchten / Glashütte Comploj / IG Fahrrad / Maison de Couture / mo°sound / roee / Sehprojekt / shu! / Stoffsalon / ​Vega Nova / WerK Nussbaumer / Wiener Konfektion



--------



Der Kulturherbst Neubau 2017 geht in den öffentlichen Raum: Unter dem Motto HEISSER ASPHALT werden vom 27. bis 29. September die Straßen, Plätze und Gehsteige des siebten Bezirks in noch nie dagewesener Art und Weise bespielt.



Fuzzman & Friends geben ein Ghettoblaster-Konzert, bei dem das Publikum zum Lautsprecher wird, die Westbahnstraße kleidet sich als Laufsteg, auf dem Design, Mode und Handwerk aus dem Bezirk hautnah präsentiert werden, die Schule Friedl Kubelka verwandelt die Strassen zum Lichtspieltheater mit Live-Musik und eine High-Speed-Ausstellung bringt Kunst auf die Mobile Bühne. Die rollende Plattform des Designduos WerK wird während der dreitägigen Veranstaltung auch zum Wahllokal, bei der die Teilnehmer/innen über die Stadt ihrer Träume mitentscheiden sollen. Welche Rolle spielen dabei Architektur und Stadtplanung? Wie werden Freiräume in der Zukunft genützt? Zum Beispiel als Speakers Corner der Poesie. Die Dichter/innen der Schule für Dichtung lesen sich durch und auf der Straße und laden die Besucher/innen ein, eigene Texte vorzutragen. Oder sie folgen der Performance-Künstlerin Barbis Ruder. Sie lädt ein zum Maßband-Warm Up mit anschließendem Laufparcours, um die Immobilien der Umgebung auf ihren Ist-Wert zu vermessen.



Alle Programmpunkte können bei freiem Eintritt besucht werden.



Die vom Neubauer Designduo WerK entworfene mobile Bühne nimmt beim Festival eine zentrale Rolle ein: Eine kreisförmige, mobile Plattform rollt zu allen Veranstaltungen durch den Bezirk und bietet diesen als flexible Präsentations- und Kommunikationsplattform eine temporäre Bühne.



Akteur/innen sind die Architekten feld72, die Kaufleute der Westbahnstraße Im7ten, Schule für Dichtung, Schule Friedl Kubelka, Siggi Hofer, Thomas Hörl, Anne Schneider, Anna Vasof, Gerhard Veismann, Renate Hammer, Henriette Spyra, Robert Temel, A Singin’ Rebel with Johnny Love & Fuzzman.



Detaillierte Programminfos unter www.kulturherbstneubau.at

Infos zu Oliver Hangl: www.oliverhangl.com



Mit Unterstützung von: Bezirk Neubau, Stadt Wien Kultur



In Kooperation mit:

Diagonale. Festival des österreichischen Films

Im7ten

Radio ORANGE 94.0

Schule Friedl Kubelka

Vienna Poetry Academy - Schule für Dichtung

WestLicht. Schauplatz für Fotografie



powered by: Klangfarbe