Trade Park

01.10.2017 10:00h



Da es am 24.9. regnen wird, müssen wir, wie schon angekündigt, das Event leider auf den 1. Oktober 2017 verschieben.



Am 1. Oktober findet TRADE PARK aber auf jeden Fall statt!

Geplant wie gehabt im Hütteldorfer Skatepark, inklusive Programm.



Bei Regen am 1.10. wird TRADE PARK im Planet 10 in der Pernerstorfergasse 12, 1100 Wien stattfinden.



+ + +



TRADE PARK verwandelt den Skate Park Hütteldorf in einen Ort, wo Subkulturen auf Alternativökonomie treffen, inspiriert von DIY-Initiativen. Mach mit bei unserem Tauschmarkt rund um die Skaterampen! Tausche Know-How und Fertigkeiten wie Skateboarden, Boxen, Siebdruck, Sprachen, Kunstwerke und Alltagsgegenstände, die für andere nützlich sein könnten. Teile, was du machst – und deine Leidenschaft dafür!



10:00 - 14:00 Uhr Skate Workshop für Mädchen*, Trans*, Inter*, nicht-binäre und queere Personen.

10:00 - 14:00 Uhr Boxing Workshop für Mädchen*, Trans*, Inter*, nicht-binäre und queere Personen.

14:00 - 19:00 Uhr Tauschaktion

15:00 - 16:00 Uhr Offene Diskussion über die Arbeitsbedingungen im Spätkapitalismus und über Freizeit jenseits des Konsumwahns.



Skatepark Hütteldorf, Bergmillergasse 8, 1140 Wien (Eingang gegenüber Bauhaus)

Verbindliche Anmeldung bis 22. September 2017: tradepark2017@gmail.com

Begrenzte Teilnehmer_innenzahl

Sprachen: English, Deutsch, Português, Français