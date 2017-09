WienWoche: Sanatorium Sonnenland

30.09.2017 11:00h



*** Das Sanatorium Sonnenland muss auf Grund der anhaltend schlechten Wettervorhersage auf den angekündigten Ersatztermin am Samstag den 30. September verschoben werden. ***



TRAMFAHRT (mit performance) & KURTAG

Abfahrt: ab Urban-Loritz-Platz/Ecke Westbahnstrasse, 1070 Wien

ab 11 h, 13 h, 15 h Limitierte Plätze!



um Anmeldung wir gebeten mit gewünschter Abfahrtszeit bis Fr, 22.09. an: kur@wienwoche.org



Tram & Eintritt frei, Dauer ca. 3 Stunden

Barrierefrei, sorry: no dogs, no kids!



KURKONZERT & PERFORMANCE

18 - 22 h Eintritt frei & ohne Anmeldung, barrierefrei, sorry: no dogs, no kids!

SONNENLAND ERHOLUNGSSTÄTTE Werkstättenweg 75, 1110 Wien



Sie sind herzlich eingeladen: SANATORIUM SONNENLAND - Kur für alle !



Im Rahmen der WienWoche 2017 findet das SANATORIUM SONNENLAND – Kur für alle! am Sonntag, den 24. September, in der Erholungsstätte Sonnenland, statt.



Das Team um die Self Sightseeing Company, unter der künstlerischen Leitung von Bastian Petz & Johannes Lernpeiss, präsentiert von der Kurtram über verschiedene Kurse und Behandlungsangebote, ein Mini-Musical „you relax - I collapse“ bis hin zum Kurkonzert mit dem 12-köpfigen Kur Orchester. Eine kritisch-satirische Reflexion auf unseren heutigen Wellness- und Gesundheitswahn, der häufig in Erholungsstress ausartet.



Brauchen Sie Erholung?

Machen Sie mit bei Lach-Yoga oder Southern Hopping (ähnlich dem “Nordic Walking”, nur immer mit einem Glas in der Hand!), der Late Night Group Therapy der Medienkunstpreisträgerin der Stadt Wien Susanne Schuda und probieren Sie in der Opium im Volk Küche unbedingt die bewusstseinserweiternden Rezepte aus allgemein gängigen Zutaten.

Sie erwartet zunächst eine Performance in der Kurtram, die Sie vom Urban-Loritz-Platz Ecke Westbahnstrasse (Treff 10.30h, Abfahrt 11 h am 18.9.) bis zum Sonnenland bringt und für dessen Regie sich Barbis Ruder verantwortlich zeichnet.

Durch die limitierte Platzanzahl wird um kurze Anmeldung (Antwort auf diese Mail) an mich gebeten.



Tram und Eintritt ins Sanatorium Sonnenland sind für die Besucher am 24. September im Rahmen der WienWoche kostenfrei aber nicht umsonst