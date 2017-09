Arena Tage

KUNST IM EHEMALIGEN SCHWEINESCHLACHTHAUS



Künstler feiern und unterstützen das jahrzehntelange Engagement des Vereins Forum Wien Arena für die Kunst mit einem 3-tägigen Fest für Alle.



Die Kunstwerke werden in einer Ausstellung in den ehemaligen Arbeitsräumen des früheren Schweineschlachthofes St. Marx gezeigt.

Dort befand sich vor rund 100 Jahren der Sudraum und die Freibank, die Verkaufsstelle für aufbereitetes, geringwertiges Fleisch.



In diesen Räumen – dem gesamten Kleine-Hallen-Trakt – findet man MALEREI, FOTOGRAFIE, ILLUSTRATION, GRAFIK, POSTER, SIEBDRUCK, PROSA, T-SHIRTS, POSTKARTEN UND LIVE-AIRBRUSH-PAINTING.



Ein Teil des Verkaufserlöses geht an die Arena Wien.



An allen drei Tagen sorgen DJs für MUSIK, die Arena Bar für GETRÄNKE und "Das Rotcrêpchen" für pikante und süsse CRÊPES.



Das Arena Beisl, die ehemaligen Räume von Meistern, Gesellen, Aufsehern und Lohnschlächtern, stellt seine Wände für die Ausstellung zur Verfügung und die Bühne für KONZERTE.



KUNST UND FREIRAUM



Gelände: Live-Graffiti



E I N T R I T T: F R E I E S P E N D E

(zu Gunsten des Vereins und dessen Einrichtungen)