Display Praterstern – Wir sind ihr

Anlässlich der Nationalratswahlen am 15. Oktober 2017 startet das FLUC erneut die Plakataktion DISPLAY PRATERSTERN



(nach "Eine Idee von Gemeinschaft/2010"; "Wie wir leben wollen/2013"; "The Value of Life/2015" ist "Wir sind ihr" die 4. Plakataktion) unter Beteiligung in Wien lebender und internationaler Künstler_innen.



Wir wollen nicht im rasanten Takt tagesaktueller Nachrichten auf die derzeitigen politischen Ereignisse reagieren, sondern nehmen uns die Freiheit, den derzeit von parteipolitischer Wahlpropaganda verstellten öffentlichen Raum, mit aktiven Raum produzierenden künstlerische Statements für faires politisches Miteinander zu reaktivieren.



Es gibt keine Musterlösungen, sondern lediglich eine Einstellung. Die richtige Absicht führt zur richtigen Rede führt zum richtigen Handeln.



Unsere derzeitige politische Dynamik treibt Populismen an und nicht einmal die sogenannten Fakten sagen die Wahrheit. Die um sich greifende Diskussion über Fake News lässt den Ruf nach der Frage alternativer Fakten laut werden. Soziale Medien, Big Data und Echokammern organisieren den Raum des Realen. Was passiert, wenn Identitätspolitiken von identitärer Politik vereinnahmt werden? Was bleibt unausgesprochen und was gilt es zu klären, wenn wir angesichts derzeitiger globaler Migrationsbewegungen über Prozesse der Integration sprechen, wenn es eigentlich um ein Zulassen von Pluralität ginge? Die Sehnsucht nach einer weniger affektgeladenen Reflexion und Analyse wächst. Wie sehr sind wir fähig, mit anders Denkenden zu kommunizieren?





Teilnehmende KünstlerInnen:



Akram Al Halabi / Ovidiu Anton / Catrin Bolt / Anna Ceeh / Katrina Daschner / Petja Dimitrowa / Ines Doujak / Gregor Eldarb

Christian Egger / Scott Clifford Evans / Amina Handke / Anna Jermolaewa / Johanna & Helmut Kandl / Marcus Neustetter

Female Obsession / FXXXXX / Jianan Qu / Esra Özmen / Denise Palmieri / Katrin Plavcak / Oliver Ressler / Iv Toshain /

Tim Sharp / Hansel Sato / Christina Werner



Kuration: Ursula Maria Probst und Martin Wagner