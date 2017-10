Austrian Composers’ Day 2017

Fotocredits: (c) ÖKB

„Composing Today – Essential Tools“ - Vol. IV: Verlag – Vertrag – Vertrieb



Der Branchentag für KomponistInnen & SongwriterInnen bietet Wissenswertes zu künstlerischen, urheberrechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Belangen sowie Möglichkeit zu Networking.



In der vierten Ausgabe steht der Austrian Composers’ Day unter dem Motto „Verlag – Vertrag – Vertrieb“ und beleuchtet verschiedene Wege die eigenen Werke zu vermarkten.



Zudem gibt es auch in diesem Jahr Referate zu Urheberrecht und Verwertungsthemen, sowie anlässlich des 10jährigen Bestehens des europäischen Dachverbands ECSA – European Composer and Songwriter Alliance Einblick in die Arbeit der Interessenvertretung für KomponistInnen und SongwriterInnen auf europäischer Ebene.



Zu den Themen diskutieren u.a. Oliver Ertl (Rechtsanwalt), Richard Graf (NÖ Musikedition, Komponist), Harald Hanisch (A1 Music, Vizepräsident ÖKB), Astrid Koblanck (Universal Edition), Gudrun Liemberger (Songwriterin), Renate Publig (Verlag Doblinger), Gerald Resch (Komponist), Peter Vieweger (Komponist, Produzent, Vizepräsident AKM).

Zu jedem Programmpunkt ist Zeit für Fragen und Diskussion mit dem Publikum eingeplant.



Zum Abschluss des Austrian Composers’ Day 2017 findet um 18:00 Uhr ein Singer/Songwriter-Konzert mit Absolventinnen der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien statt. Babsea und LEELAH SKY präsentieren ausgewählte Songs aus ihrem Repertoire.

Anschließend lädt der ÖKB zum KomponistInnen- & Songwriter Stammtisch und vertiefenden Austausch mit KollegInnen der Branche.



Eine Veranstaltung des Österreichischen Komponistenbundes (ÖKB) in Kooperation mit der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, mdw club, Interessengemeinschaft Niederösterreichische KomponistInnen (INÖK) und Österreichische Gesellschaft für zeitgenössische Musik (ÖGZM).

Moderation: Irene Suchy

Kuration: Alexander Kukelka (Komponist, Präsident ÖKB)