Raw Matters - Ein ungeschliffener Tanz und Performance Abend

Fotocredits: Lau Lukkarila

Wir starten am 18.September mit Raw Matters – Ein ungeschliffener Performance Abend in die neue Saison und es bleibt auch weiterhain dabei: es darf gescheitert, gefeiert, und ausprobiert werden!



Dieses Mal freuen wir Rodrigo Chaverini und José Tomás Torres, Christina Nikolaidis-Strommer, Vera Rosner und Lau Lukkarila und Nefeli Asteriou and Zoë Schreckenberg auf unserer kleinen Bühne im Schikaneder zu begrüßen.

Wunderbar bekocht werden wir von Johanna Nielson.



Perfektion ist keine Notwendigkeit!

Sometimes the right moment is when you are not ready.�Urgency is the necessity.

Ja! zu Vielfalt in Performance.

Jede Arbeit ist es Wert gesehen zu werden.

Wir wollen nicht urteilen.

Wir wollen durch das Experimentieren der KünstlerInnen inspiriert werden selber zu probieren.

Indem wir uns der Angst zu Scheitern stellen, können wir als Menschen und als KünstlerInnen wachsen.

Nichts ist unwesentlich.

Wenig ist auch wichtig.

Wir wollen nicht stagnieren.



Eintritt: freiwillige Spende: Vorschlag 7 EURO