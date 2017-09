Reumannplatz, 1100 Wien

Reumannblast – Street Art Festival

16.09.2017 15:00h



Der Reumannplatz wird zum Präsentationsort urbaner Wiener Jugendkultur. Neben bekannten Künstler_innen wie EsRap, Jugo Ürdens und Soia bekommen auch junge Menschen aus dem Bezirk mit ihren Talenten eine Bühne geboten.



Im Vorfeld des Festivals gibt es Workshops in den Bereichen Rap, Fashion und Graffiti unter Anleitung kreativer Köpfe der Szene. Entstehen soll ein Gesamtkunstwerk, bei dem Professionalität und junge, überschäumende Innovation zusammenkommen und sich als gelebte Street Art „on stage“ präsentieren.



Acts:

ESRAP

Jugo Ürdens

FuchsMC, A.geh Wirklich? & DJ King

Soia

Kaf Band & Stormtrap عاصفه

DJ Liam





Fashion Shows & Live Graffiti



Workshops (Anmeldung workshop@reumannblast.at):



Rap Workshop mit EsRap - Reumannblast

mit: Esra & Enes alias EsRap

wo: Stand 129

wann: 14.09. & 15.09. ab 14:00



Fashion Workshop "Create your own Street-Style" - Reumannblast

mit: meisterkez & Enas Altaweel Whatever Eye by Stefanie Grißmann

wo: GB*10

wann: 07.09.,08.09.,12.09 & 13.09. ab 14:00



Graffiti Workshop - Reumannblast

mit: The Schwarzfahrer

wo: Reumannplatz

wann: 14.09 & 15.09., ab 15:00



"Urban Styles" Tanzworkshop

mit Tanz die Toleranz, Agnes Smazinka

wo: Reumannplatz

wann: 16.09., ab 14:30