Urban Oasis Friedrichstraße 2–4, 1010 Wien

Demonstratoren im Stadtraum: Salat Bar

22.09.2017 17:00h



Fotocredits: David Visnjic

17:00–18:30 Uhr

Salat Bar - Ernte-Event & Diskussion mit Bernhard Scharf und Barbara Edler



Ernte Event & Diskussion zum Thema Nahrungsmittelproduktion in der Stadt unter Aktivierung ungenutzter Energiepotentiale. Mit Fachleuten aus Botanik und Energie Technik.



'urban oasis vienna' ist ein Abwärme Experiment, das sich ungenutzter Abwärme bedient, um in der kalten Jahreszeit Nutzpflanzen zu kultivieren. Die „Salat-Bar“ lädt zur Verkostung der im Rahmen von 'urban oasis vienna' produzierten Pflanzen und diskutiert mit Gästen zu Themen wie Nahrungsmittelproduktion in der Stadt kann in Zukunft aussehen und einen Beitrag zur emissionsfreien Stadt leisten kann.