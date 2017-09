Urban Oasis Friedrichstraße 2–4, 1010 Wien

Demonstratoren im Stadtraum: Energy Walk

20.09.2017 17:00h



Fotocredits: David Visnjic

Energy Walk

Demonstrator Urban Oasis

Treffpunkt: Friedrichstraße 2–4, 1010 Wien



Geführter Rundgang mit Markus Jeschaunig und Sebastian Sautter



Der im Rahmen von 'urban oasis vienna' geführte Stadtspaziergang führt zu ungenutzten Energiepotentialen in der Stadt und stellt diese zur Diskussion für mögliche weitere Nutzungen.



'urban oasis vienna' beabsichtigt Energiepotentiale in der Stadt zu akkumulieren und in synergetische Energiekreisläufe zu transformieren. 'synergetic urbanism' aktiviert lokale Ressourcen, um emissionsfreie Produkte, Städte und Leben zu schaffen. Mit dem Fokus auf Abwärmeorte stellt der "Energiespaziergang" Energiepotentiale in der Stadt hinsichtlich möglicher In-farming Konzepte oder Lebensmittelproduktion in der Stadt zur Diskussion.