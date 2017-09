Park macht Platz, Linke Wienzeile 58, 1060 Wien

"Holz Erde Fleisch" - Park trifft Kino am Naschmarkt VERSCHOBEN

17.09.2017 20:30h



Fotocredits: Zara Pfeifer

Achtung! Termin wurde wetterbeding auf Freitag 15.9. VORVERLEGT!



In Kooperation mit dem Kino am Naschmarkt wird Park macht Platz vier Mal im September zum temporären kostenfreien Freiluftkino.



Der Fokus in der Filmauswahl liegt auf dem Wandel der Arbeitswelt und neuen möglichen Formen des Zusammenlebens:



So, 17.9.: 20:30 – 22:00 Holz Erde Fleisch (2016, Sigmund Steiner)

So, 24.9.: 20:30 – 22:00 tba





Bring Decke oder Hocker für einen lauschigen Kinoabend mit (projiziert wird nur bei gutem Wetter) – die PARK Bar sorgt für Erfrischungen!



Einige der Filmemacher_innen kommen für eine anschließende Diskussion vorbei.





Von 1.–24.September wird PARK von einem 3-wöchigen Programm bespielt. Mehr Info dazu liest du auf www.parkmachtplatz.at



Du findest PARK gegenüber der Linken Wienzeile 58, 1060 Wien (U4 Kettenbrückengasse). Anreise: https://goo.gl/maps/ZPh4zhmjgbu



PARK ist ein Projekt von Team Wien, einem interdisziplinären Zusammenschluss junger Wiener Architekt_innen und Gestalter_innen.



PARK ist eine temporäre Rauminstallation aus Holz und ein öffentliches Experiment: 24 Tage lang wollen wir gemeinsam austesten, wie wir den prognostizierten Wandel in der Arbeitswelt (Automatisierung, Digitalisierung) für neue Formen des Zusammenarbeitens nutzen können.



PARK bietet neben einem kostenfreien Rahmenprogramm auch die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung des Angebots: Wir laden alle Interessierten dazu ein, einzelne Module (Tisch, Bühne, Werkstatt, Freiraum) dieses öffentlichen Raums weiterzubauen, individuell zu programmieren und gemeinschaftlich zu nutzen. Melde dich mit deiner Programm-Idee bei hello@parkmachtplatz.at!



PARK ist ein Demonstrator der StadtFabrik, einem Kooperationsprojekt der Wirtschaftsagentur Wien und des MAK - Austrian Museum of Applied Arts / Contemporary Art im Rahmen der Vienna Biennale 2017.