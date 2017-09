Filmwunder: Könige der Komik

KINDER MACHEN KINO: beim nächsten Filmwunder-Termin KÖNIGE DER KOMIK (16.9.) ermöglichen wir wieder einigen Kindern einen Blick hinter die Kulissen der Wundermaschine Kino. Wenn Ihr Kind bei der Filmvorführung helfen möchte (bei Saaleinlass, Saalregie & Filmstart) & am 16.9. ab 13.30 Uhr im Kino sein kann, dann bitte: Name, Alter & per Mail an club@filmcasino.at (bis 13.9., 12 Uhr) Die TeilnehmerInnen werden gezogen. GewinnerInnen erhalten für's Helfen je 1 Freikarte + Getränk & Popcorn.



Könige der Komik:

Charlie Chaplin, Buster Keaton und Laurel & Hardy





Kurzfilm-Programm mit Live-Musik von Gerhard Gruber (dt. Zwischentitel | Empfohlen ab 6 Jahren)



Der großartige Stummfilmpianist Gerhard Gruber begleitet live am Klavier ein speziell auch für junge BesucherInnen ausgewähltes Kurzfilmprogramm mit Komödien von Charlie Chaplin, Buster Keaton und Laurel & Hardy. Ein besonderes Kinoerlebnis, nicht nur für Kinder.



Mit den Filmen:



The Finishing Touch (Laurel & Hardy) | One a.m. (Charlie Chaplin) | The Paleface (Buster Keaton) | Big Business (Laurel & Hardy)



„Wer Gerhard Grubers Klavierspiel hört, ist wieder imstande, seinen Atemzügen zu trauen.“ Ilse Aichinger



Sa 16.9. um 14 Uhr, Eintritt 6,00 € (bis 18 Jahre) | 12,00 €