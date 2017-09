Kunst im öffentlichen Raum Niederoesterreich

Landpartie IV: gramatneusiedl / orth / weikendorf

Erste Station auf der Tour ist Marienthal/Gramatneusiedl, Schauplatz einer bedeutenden Studie über Arbeitslosigkeit. Viel historische Substanz, die über die wechselvolle Geschichte der Arbeiterbewegung erzählt ist verschwunden. Die Künstlerin Linda Bilder hat Signets entworfen, die bei einem Rundgang an ausgesuchten Stellen im Ort auftauchen und an das Alltagsleben Leben vor der Wirtschaftskriese erinnern.



Nach einem Spaziergang und dem Besuch im Museum Marienthal, geht die Fahrt weiter nach Hainburg. Hier steht eine weitere Runde mit dem Bus um "Die Bausprechung", der fünfteiligen Skulpturengruppe von Iris Andraschek und Hubert Lobnig am Programm.



Die Künstlerin Ingeborg Strobl hat im museumORTH ihre sehr persönliche Wunderkammer eingerichtet, in der sie von ihr gesammelte Gegenstände ungewöhnlich kombiniert und kostbar präsentiert.



Weiter führt der Weg nach Weikendorf wo das Künstlerpaar Helmut und Johanna Kandl im Kunstraum Weikendorf mit ihrer Ausstellung "Der Koch, die Malerin und die Alchimie" zu einer künstlerischen Spurensuche von Produktionsmittel und Produktionsbedingungen zur Erzeugung von Malmitteln einlädt.



Rückkehr ca. 17 Uhr 30



Konzept und Organisation: Bärbl Zechner