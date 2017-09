Angelo Plessas: Cloud Euphoria

Eine Post-Analyse der Netzwerkeffekte von Emotionen



„Wir leben heute in einem Labyrinth aus Perplexität und Widersprüchlichkeit und behandeln Emotionen wie Daten, die wir anreichern, komprimieren, duplizieren und löschen. Daten wie „Glücklichkeit“ oder „Traurigkeit“ werden zu Abstraktionen, da es nie einen einzelnen Moment gibt, in dem wir eindeutig das eine oder andere fühlen können. Lasst uns durch diese „Files“ klicken und diese techno-kulturellen Formen kommunikationsbedingter Imperfektion auskundschaften.“ Angelo Plessas



Eine Lecture-Performance von Angelo Plessas in englischer Sprache im Rahmen der Ausstellung Instructions for Happiness. Angelo Plessas, geboren 1974, lebt in Athen. Seine Arbeiten waren u. a. auf der Documenta 14 in Athen und Kassel (2017), im Kiasma Museum of Contemporary Art, Helsinki (2017), bei The Breeder, Athen (2015), im Mucem, Marseille (2014), im Centre Pompidou, Paris (2013), bei White Columns, New York (2009) und auf der Tirana Biennale (2001) zu sehen.