frei_raum Q21 exhibition space

Stopover - Ways of Temporary Exchange

Eröffnung

Lecture Performance Ferenc Gróf: 20h

Führung durch das Sissi Quartier von Polygon Creative Empire: 20.30h



Beinahe 30 Jahre nach dem Fall des „Eisernen Vorhanges“ wird Wien nach wie vor umstrittenerweise als Tor zwischen „Osten“ und „Westen“ bezeichnet. Diese Kontroverse hat einerseits mit der Geschichte Österreichs zu tun, andererseits spielt hierbei auch die Rolle Österreichs als neutrales Land des „Westens“ und Aufnahmeland für Gastarbeiter in den 1960er und 70er Jahren eine Rolle. Besonders nach 1989 war Wien Gastgeberin für Künstler_innen und Wissenschafter_innen aus den Nachbarländern, und setzt so die lange Geschichte des kulturellen Austausches fort.



TeilnehmerInnen: Abandoned (re)creation, Zbyněk Baladrán, Igor and Ivan Buharov, Aleš Čermák, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Cristina David, Ricarda Denzer, Katalin Erdődi, ex-artists’ collective, Ferenc Gróf, Gruppo Tökmag, Márton Gulyás, Oto Hudec, Adela Jušić, Lenka Kukurová, Ioana Nemeş, Polygon Creative Empire, Isa Rosenberger, Alina Şerban, Tereza Stejskalová, Kamen Stoyanov, Johanna Tinzl & Stefan Flunger, Mona Vătămanu & Florin Tudor, Raluca Voinea, Hannes Zebedin.





