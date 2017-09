Kunsthalle Wien Museumsquartier

Netzwerke der Solidarität: Arbeiten

In Wien gibt es eine Reihe von Initiativen, die sich seit langem mit Fragen des Zusammenlebens auf unterschiedlichen Ebenen befassen. An fünf Montagen lädt das Community College Akteur/innen ein, ihr Engagement vorzustellen, sich untereinander und mit den Besucher/innen auszutauschen und zu vernetzen.



An diesem Tag sind Initiativen zu Gast, die sich dem Thema Arbeit widmen und für gerechte und faire Arbeitsbedingungen kämpfen.



Mit

Katerina Anastasiou / Katalin Erdodi / Käthe Knittler (Precarity Office, www.precarityoffice.wordpress.com)

Cordula Fötsch (Sezonieri, www.sezonieri.at)

Sandra Stern (UNDOK – Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender, www.undok.at)



In Kooperation mit WIENWOCHE 2017