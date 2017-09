Vienna Biennale Artist’s Tour: ich weiß nicht

VIENNA BIENNALE Artist’s Tour ich weiß nicht – Wie die Beziehungen zwischen den Dingen wachsen: MAK-Kuratorin Marlies Wirth im Dialog mit Sofia Goscinski und Julian Palacz



In einer zunehmend von digitalen Technologien und Interfaces bestimmten Welt rückt die Interaktion zwischen Menschen und Dingen in den Fokus des Interesses. Vor dem Hintergrund neuer digitaler und sozialer Settings analysiert die Gruppenausstellung ich weiß nicht – Wie die Beziehungen zwischen den Dingen wachsen das Verhältnis von Subjekt und Objekt.

17 Positionen vorwiegend in Österreich lebender und arbeitender zeitgenössischer KünstlerInnen entspinnen eine Narration zum Affekt der Dinge.