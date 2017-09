Kulturdrogerie, Gentzgasse 86-88/1-2, 1180 Wien

Park(ing)Day mit Drogerie Summer Studio

15.09.2017 16:00h



PARK(ing)DAY mit DROGERIE SUMMER STUDIO



Bassem Yoursri | Dariia Kuzmych mit Ann Cotten | Markus Hiesleitner | Franz Tišek



Bassem Yousri

"IST DAS SCHÖN?!"



Dariia Kuzmych mit Ann Cotten

Installation, Video, Collage



Markus Hiesleitner l Franz Tišek

mobile gardening



Über die Sommermonate erweitert der Verein Kulturdrogerie den Atelier- und Präsentationsraum in den öffentlichen Raum und bespielt die Parkfläche vor dem Drogerieportal. Die Oase bildet ein öffentliches Sommeratelier, ist Denk- und Kommunikationsraum sowie Versuchsort zur Belebung des öffentlichen Raumes mit Kunst.



Neben der künstlerischen Intervention von Hiesleitner/Tišek (mobile gardening), werden die Arbeiten der StipendiatInnen von KulturKontakt Austria, Bassem Yousri ("IST DAS SCHÖN?!") und

Dariia Kuzmych mit Ann Cotten (Installation, Video, Collage) präsentiert.



As part of the Drogerie Summer Studio initiative, Kulturdrogerie is expanding into public space by including the parking area in front of the artist-run space.



Bassem Yoursri and Dariia Kuzmych, participants of the Artists-in-Residence-programme hosted by the Austrian Federal Chancellery/KulturKontakt Austria, as well as Austrian artists Markus Hiesleitner and Franz Tišek will use the Summer Studio for the development and further presentation of their works.





G R Ä T Z L O A S E N laden zum P A R K (ing) D A Y !



Der öffentliche Raum gehört uns allen und lädt zum Genießen, Entdecken und Gestalten ein. Am internationalen PARK(ing) Day werden jährlich weltweit Parkplätze in öffentliche Aufenthaltsräume für ALLE - sogenannte Parklets - verwandelt.



Zu diesem Anlass laden Wiener Nachbarschaftsinitativen und das Aktionsprogramm Grätzloase am 15. September ab 16 Uhr ❥lich auf vielfältig gestaltete Parklets ein! Ein Picknick mit der Nachbarschaft, Sprachkurse oder eine Fahrrad-Reparatur-Werkstatt im Freien sind neue Möglichkeiten Wien zu erleben und selbst den öffentlichen Raum mitzugestalten.



Nimm Platz und erlebe deine Stadt!