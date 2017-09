Klub Irrko Space Night Ganglbauergasse 36/1 1160 Wien

Dino Schosche: Integriert euch!

22.09.2017 19:00h



Dino Schosche, CEO der Agentur Alpha Plus und Projektleiter der Wiener Integrationswoche liefert Antworten auf die Fragen, wer sich wo hinein in Österreich integrieren sollte, was die richtigen Probleme unserer Gesellschaft sind und wen die Menschen ohne Wahlrecht in Österreich wählen sollten.



Dino Schosche wurde 1975 in Mostar, damals Jugoslawien geboren. 1993 kam er als Kriegsflüchtling nach München und 2005 als Wirtschaftsflüchtling weiter nach Wien. Sich selbst nennt er oft einen bayrischen Herzego-Wiener. Obwohl er bei seiner Ankunft am Südbahnhof nicht von der begeisterten Menge und Blasmusik empfangen wurde, gründet er einige Monate später ein Unternehmen, um sich als braver Leistungsträger zu versuchen und um dem Staat Österreich durch Umsatz-, Lohn- und Gewerbesteuer etwas zurückgeben zu können. In den Jahren danach versuchte er sich als Herausgeber der fremdsprachigen Publikation „Bum“ (Magazine in serbokroatischer und türkischer Sprache), sowie deutschsprachiger Hochglanzmagazine „Kiox“ und „Wiener Vielfalt“. Zu den Projekten seiner Firma zählen auch die „Wiener Integrationswoche“ (Veranstaltungsreihe zum Thema Partizipation), „Divörsity“ (Aktionstag, an dem sich österreichische Unternehmen und Institutionen von ihrer bunten Seite zeigen), „Wir alle sind Wien“ (Videoportraits von weltoffenen Wienerinnen und Wiener), usw. (Das ganze Portfolio finden Sie unter www.alphaplus.at ). Heute ist er ein dreifacher Familienvater, leidenschaftlicher Musiker und immer noch ein überzeugter Wiener.





www.alphaplus.at

www.integrationswoche.at

http://derstandard.at/2000056725383/Nach-Kerns-Pizzavideo-Migrant-ohne-Wahlrecht-liefert-Pita

https://okto.tv/de/series/372

http://www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/gesellschaft/543197_Level-Wiener-noch-nicht-erreicht.html