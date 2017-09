Rundgang Alsergrund/Brigittenau, Treffpunkt: Alserbachstraße 4, 1090 Wien

WienWoche: Nach Geschäftsschluss – Wiener Leerstandsanagramme

28.09.2017 17:00h



Fotocredits: Natalie Deewan

"Nach Geschäftsschluss" hat die Reklameaufschrift ausgedient – und macht sich selbständig: Aus den vorhandenen Buchstaben entsteht durch anagrammatische Umstellung eine neue, diesmal nicht-kommerzielle Botschaft. Die Schrift-hin-und-her-stellerin Natalie Deewan hat wienweit geeignete Ex-Geschäfte aufgespürt und auf ihre versteckten Aussagen abgeklopft. Nach Rücksprache wurden die Lettern auf der Fassade rearrangiert. Die neuen Texte bleiben b.a.W. im Stadtraum bestehen.





Rundgang ALSERGRUND/BRIGITTENAU mit Natalie Deewan und Martin Frey & Philipp Graf (Geschäfte mit Geschichte. Waren aller Art in Wien), Ursula Hofbauer, Otto Luif, u.a.



"ICH ERWARTE SIE" !



Anschließend besteht die Möglichkeit, das Fassadenspiel am "Anagrammatischen Stammtisch" selbständig auszuprobieren.



Anmeldung bitte bis 22.9. unter deewan@gmx.net.





http://heterotypia.net/leerstandsanagramme.html



Rätsel der Woche: https://www.instagram.com/leerstandsanagramme/



"Nach Geschäftsschluss. Wiener Leerstandsanagramme" ist ein Projekt von Natalie Deewan im Rahmen von WIENWOCHE 2017 – dolce far niente